Cosmi: “La Roma ha cambiato tre allenatori e già annunciato che il quarto non ha futuro”

In un’intervista esclusiva rilasciata a Sportsweek, Serse Cosmi ha parlato della situazione attuale della Roma:

“Lo scorso anno sono rimasti 60 giorni senza d.s., poi hanno preso un ragazzo che parla solo francese e hanno cacciato la ceo. Hanno cambiato tre allenatori e hanno già annunciato che il quarto non ha futuro, perché diventerà presto un dirigente e quindi servirà il quinto. Sento dire che fanno solo business. Se lo fanno in questo modo, auguri. Ranienri? Come i cappelletti in brodo a Natale. Non c’è altra scelta”.

