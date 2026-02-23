Cosmi: “Emozionante tornare a Salerno, sono molto felice. Preferisco i risultati alle parole”

23/02/2026 | 22:07:58

Serse Cosmi torna sulla panchina della Salernitana, il tecnico che deve ancora essere ufficializzato, ha rilasciato le prime dichiarazioni da allenatore dei campani: “Devo dire che sono emozionato, sono molto felice di essere tornato in pista. Non sono un tipo che ama le chiacchiere, preferisco ottenere risultati. Ci sarà modo di parlare di tutto” le parole riportate da TuttoSalernitana.

