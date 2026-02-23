Cosmi torna 4 anni dopo: la Salernitana l’ha scelto per il post Raffaele

23/02/2026 | 15:55:34

La rincorsa di Faggiano continua. Dopo aver scelto Raffaele la scorsa estate per la panchina della Salernitana, adesso ci riprova con Serse Cosmi che torna in azione quattro anni dopo l’ultima esperienza con il Rijeka, reduce da una retrocessione con il Crotone. Adesso la Salernitana per Cosmi, l’ultima carta di Faggiano che ha bucato diverse scelte e che ha le responsabilità (almeno quanto Raffaele) di una deludente stagione anche in Serie C. E che prova l’ultima carta, all’interno di un campionato che vede i granata di rincorrere, a distanza siderale dal Benevento capolista.

Foto: Instagram personale