Cosmi: “Difficile che tornerò subito in Serie A. Ounas? Il Napoli non deve lasciarselo sfuggire”

Ounas e Luperto sono pronti per il Napoli?

“Luperto può rientrare tranquillamente, è un ragazzo eccezionale e un grande protagonista. Su Ounas sono convinto che non abbia niente da invidiare a giocatori come Miccoli, Di Natale, Muriel, tutti giocatori che io ho allenato. Va capito e va gestito. Per qualità tecniche può giocare in qualsiasi squadra del nostro campionato. Anche se mi ha fatto perdere la testa in un paio di occasioni, con quelli bravi ci perdo tempo volentieri. Fossi nel Napoli non lo butterei a mare”.

Foto: Twitter Crotone