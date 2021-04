Cosmi: “Crotone? Rifarei questa scelta altre diecimila volte. C’è frustazione per come vengono le sconfitte”

Terminata poco fa la conferenza stampa di Serse Cosmi. L’allenatore del Crotone ha parlato della sfida di domani contro l’Udinese per cercare di onorare fino all’ultimo questo campionato visto che la salvezza risulta veramente complicata: “L’Udinese non sarà più motivata dei miei ragazzi. Le motivazioni nostre sono quelle degli avversari. Non voglio pensare che la nostra squadra affronti le otto partite senza motivazioni, o motivazioni parziali. Lo dobbiamo per dovere nel rispetto della città e della società. Indisponibili? Quella di Marrone e Benali sono le uniche due assenze. Poi oggi abbiamo spostato la rifinitura al pomeriggio, credo che Di Carmine sia disponibile domani. Cigarini è tornato in allenamento da due o tre settimane, ma la sua condizione è migliorata, speriamo di utilizzarlo il prima possibile, l’idea è quella”.

Sulla stagione del Crotone: “C’è delusione in tutti, è chiaro, ma al cospetto delle partite che uno fa, alla delusione si aggiunge anche la frustrazione, perchè non ci sentiamo inferiori alle squadre che abbiamo affrontato, per come i risultati vengono fuori. Sono orgoglioso di aver conosciuto questa gente, e di aver condiviso con la squadra queste sei partite, i risultati rendono tutto complicato. Se dovessi tornare indietro, dopo aver conosciuto questa città, la scelta la rifarei dieci mila volte”.

