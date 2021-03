Cosmi: “Credo ancora alla salvezza, ma non possiamo farlo senza sette giocatori”

Comincia con una sconfitta il ritorno in Serie A di Serse Cosmi, battuto 5-1 dall’Atalanta: “Il valore dell’Atalanta lo conoscevamo, stasera volevo capire i valori della mia squadra anche sul piano psicologico. Al di là dell’immenso valore dell’avversario e del suo strapotere fisico ho capito che non possiamo giocare da qui alla fine con sette giocatori importanti fuori. Oggi mancavano Vulic, Molina, Ounas e Di Carmine, che aveva problemi all’adduttore. Elementi che hanno fatto spesso i titolari, avrei voluto iniziare con un po’ più di scelta”.

Sulla salvezza: “Oggi avremmo anche potuto giocare una partita migliore e perdere lo stesso. L’Atalanta non sa solo riconquistare i palloni ma anche gestirli, ha giocatori come Ilicic e Muriel che sono migliorati ulteriormente. Ci credo perché il calcio ti dà la possibilità però bisogna fare di tutto per sfruttarla. Nella prossima partita servirà un altro tipo di prestazione”.

