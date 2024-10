Cosmi: “Conte ha riacceso i campioni, mentre Fonseca cerca stabilità”

Ai microfoni di Radio Serie A, l’allenatore Serse Cosmi ha analizzato la partita di ieri sera a San Siro, dove il Napoli capolista si è imposto per 2-0 contro il Milan.

“Fonseca è entrato in un contesto in cui doveva creare qualcosa. Io credo che Conte avesse più certezze di giocatori rispetto a Fonseca e non ha fatto altro che riattivare quei giocatori che avevano vinto lo Scudetto l’anno prima. A questo, ha aggiunto qualche giocatore e ha inserito il suo credo calcistico. Fonseca s’è trovato in mezzo a una situazione che fibrilla, chi stava fuori non era felicissimo e credo che il Milan sia ancora alla ricerca di qualcosa di concreto. In questo Milan solo Morata per mentalità sembra un giocatore dal Milan. Poi ha 6-7 giocatori di grande livello, ma tranne Pulisic nessuno ha giocato con la mentalità di Morata e questo in campo lo paghi. Però ha perso tanti punti in queste masturbazioni generali, tra giocatori da tenere fuori e poi da mettere dentro. Per me tutto passa attraverso il recupero di Leao: se il Milan lo recupererà potrà davvero fare qualcosa di importante, altrimenti difficilmente riuscirà ad andare oltre il piazzamento Champions”. Di seguito ha aggiunto: “Tanti meriti per questa partenza del Napoli vanno a Conte. Lui parte da una situazione chiara e da quello crea un gruppo strutturato. Il Napoli e le sue squadre sono queste: lui ha aggiustato le cose, è ripartito da situazioni semplici e poi ci ha aggiunto del suo. La differenza tra Conte e tanti altri allenatori è questa: l’avete mai sentito parlare per prendersi la scena per scelte tattiche? Per visioni? E’ una persona molto razionale nelle scelte e questo non esclude che poi sia anche geniale per altri aspetti. Il Napoli grossomodo è la squadra dello scorso anno. Buongiorno sembra giochi in questa squadra da dieci anni, Di Lorenzo è rinato e nelle ultime gare sta vincendo anche senza Lobotka. Il Napoli ha la possibilità di scappare via e essere protagonista reale per lo Scudetto se Lukaku fa il Lukaku per tante partite, il vero Lukaku ancora non l’abbiamo visto. Se lui comincia a fare gol come quello di ieri con regolarità allora per le rivali diventa dura”.

