Così Lautaro ha conquistato la corte del Barcellona

Lautaro Martinez è l’obiettivo principale del Barcellona, che con il giovane bomber neroazzurro ha intenzione di completare un già stellare reparto offensivo. Dalla scorsa stagione ad oggi, complice l’arrivo di Antonio Conte che ha saputo sfruttare le sue capacità schierandolo in tandem con Lukaku, il rendimento dell’argentino è notevolmente migliorato.

Arrivò nell’estate del 2018 a Milano per la cifra di 25 milioni di euro dal Racing di Avellaneda. Le 35 presenze condite da 9 reti ed un assist della scorsa stagione, si sono trasformate in 16 reti e 4 assist in 31 partite (a stagione non ancora conclusa).

La continuità di rendimento e la crescita costante hanno stregato il club blaugrana, che è sempre affacciato alla finestra, con lo sguardo rivolto al 22enne attualmente in forza all’Inter.

Foto: Twitter Ufficiale Inter