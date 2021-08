Cosenza riammesso in B, la nota del club: “Un nuovo inizio. Il progetto riparte con forza ed entusiasmo”

Il Cosenza è stato riammesso alla prossima edizione della Serie B dopo l’odierna bocciatura del ricorso al TAR nei confronti del Chievo. Ecco la nota apparsa sul sito ufficiale del club calabrese:

“La riammissione in serie B del Cosenza Calcio, sancita oggi dal Presidente Federale, segna un nuovo inizio e un indubbio successo della linea di rigore, rispetto delle regole, trasparenza e correttezza seguita in questi anni dalla società. Si apre ora un nuovo capitolo che intendiamo vivere sul campo e assieme ai nostri tifosi, facendo tesoro anche delle cose che non sono andate bene nella scorsa stagione agonistica. Ora è davvero il momento dell’orgoglio e del rilancio di un progetto che da oggi riparte con forza ed entusiasmo e richiede a tutti senso di responsabilità e unità”.