Cosenza, chiesta inversione di campo per la sfida con il Monopoli

Il Cosenza chiede di poter salvaguardare lo stadio Marulla in vista della sfida di ritorno di Coppa Italia contro il Monopoli. Il terreno di gioco ha infatti problemi con il sistema di drenaggio: “Al fine di preservare il prato del San Vito Gigi Marulla, interessato nelle scorse settimane da lavori indispensabili per risolvere le problematiche relative al drenaggio, si è deciso di chiedere l’inversione di campo per la gara di Coppa Italia tra Cosenza e Monopoli“.