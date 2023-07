Cosenza, Caserta: “Zarate? La società farà le sue valutazioni”

Fabio Caserta è pronto a iniziare la sua nuova avventura sulla panchina del Cosenza. A TifoCosenza.it, il tecnico ha parlato, tra le altre cose, anche del futuro di Mauro Zarate: “Lo conosciamo tutti, sappiamo le sue qualità, ma è la società che deve fare le sue valutazioni” ha detto l’ex Benevento. Che poi ha detto la sua pure sulla piazza e sugli obiettivi della squadra: “L’obiettivo è alzare l’asticella. Vogliamo invece divertirci e far divertire, puntando alla salvezza. Sono convinto – continua il tecnico – che questa è una piazza importantissima, credo sia quella giusta per me. Sono calabrese e so cosa significa lavorare qui”. Chiusura sul mercato: “Puntiamo a trattenere i giocatori importanti, come Florenzi. Sul mercato, su chi rimane e su chi arriverà, sono valutazioni che faremo, per capire dove e quanto integrare”.

Foto: Instagram Cosenza calcio