Cosenza, Alvini: “La squadra va rinforzata. Chiedo pazienza ai tifosi”

Domani il Cosenza di Massimiliano Alvini inizierà ufficialmente la sua stagione, con il match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia in casa del Torino. Il tecnico toscano ha parlato della sfida del ‘Grande Torino’ nel corso della consueta conferenza stampa prepartita: “So di allenare in una città che ha grande calore, appassionata, che sento che ama il calcio, i propri colori. Chiedo a questi tifosi di avere un attimino di pazienza, perché questo è un progetto nuovo. La pazienza per costruire qualche cosa. Attualmente è un progetto crudo, immaturo, ha bisogno di tempo, di un percorso. Non a caso sono venuto qui legandomi per un progetto più lungo, perché lo voglio fare. In questo momento c’è bisogno di lavorare, di costruire, di mettere a posto tante cose. E solo il tempo e il lavoro ce lo potranno permettere. Mi piace essere chiaro. Con i direttori e il presidente ci parliamo continuamente. Abbiamo tutti lo stesso pensiero, la squadra va rinforzata. Abbiamo bisogno di un difensore, visti gli infortuni di Venturi e Cimino e la squalifica di Camporese. Abbiamo bisogno di un esterno, di un centrocampista, di uno o due attaccanti. Arriveranno? Non arriveranno? Non lo so, intanto facciamo con quelli che abbiamo, che ci stanno mettendo professionalità, attaccamento, impegno. Poi con la società cercheremo di inserire quei 4/5 giocatori che servono per completare la rosa e per puntare su quell’obiettivo di cui abbiamo parlato inizialmente”. Poi, una valutazione su due nuovi acquisti: José Mauri e Christos Kourfalidis. “José – spiega – è un giocatore leggermente in ritardo di condizione rispetto agli altri. Può giocare mediano in un centrocampo a tre o a due. Quella è la sua posizione e l’abbiamo preso per quello. Siamo contenti di averlo e lo metteremo nelle migliori condizioni per lavorare. A parte Venturi e Cimino, gli altri sono convocati. Kourfalidis è un giocatore cercato e voluto da noi. Questa rosa ha meno presenze in Serie B, ma lui pur essendo giovane viene da due campionato importanti. Siamo contenti di averlo qui”.

Foto: sito Cosenza