Corvino su D’Aversa: “I nostri percorsi incrociati da più di vent’anni. Persona giusta al posto giusto”

In casa Lecce è il giorno della presentazione di Roberto D’Aversa, nuovo tecnico dei giallorossi. Tra le parole del presidente Saverio Sticchi Damiani e quelle dell’allenatore ex Parma e Sampdoria, ha parlato il il responsabile dell’area tecnica Pantaelo Corvino: “Presentiamo D’Aversa all’inizio di un nuovo ciclo. Venivamo da risultati importanti, ottenuti con tanta voglia ed entusiasmo, anche per soddisfare la passione della nostra tifoseria. Per avvicinarci a quella che è la passione del territorio, abbiamo fatto gli straordinari noi dell’area tecnica: lottiamo contro Golia, ma i Davide spesso riescono a imporsi, lo dice la storia. Ringrazio anche Baroni per tutto ciò che ha fatto alla guida della prima squadra, si è deciso di chiudere con un abbraccio il rapporto di comune accordo. Abbiamo oggi una guida tecnica diversa, ci sforzeremo a dare il meglio di noi stessi e quando si cambia allenatore, si fa alla luce di tante considerazioni. Per primo quello di dare continuità a un modello vincente, cercando la persona giusta per metterla al posto giusto. D’Aversa, nel proporlo alla società, è stato subito accolto come nostra prima scelta: lo conosco personalmente, sono più di vent’anni che i nostri percorsi si sono incrociati. Alla luce delle convocazioni che completeremo in questi giorni, con il mister siamo d’accordo nel concedere alcuni giorni di riposo a Hjulmand, Helgason e Maleh, che inizieranno il 16 luglio, e Gendrey, che arriverà entro il 23”.

Foto: Instagram Lecce