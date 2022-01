Corvino: “Vediamo il sole. Poi arriverà la pioggia per far parlare i leoni da tastiera”

Conferenza stampa di presentazione di Raul Asencio a Lecce, dove ha anche parlato il ds Pantaleo Corvino, durissimo su alcuni temi.

Queste le sue parole: “Ci avviciniamo all’ultima settimana di mercato, avevo parlato con voi praticamente tre partite fa dopo un mese di sosta, ma partite dovevano far capire come si riprendeva la nostra marcia, far capire se potevamo sognare. Noi avevamo un obiettivo, lo sappiamo, i nostri tifosi sono felici se non perdiamo ma per tutti loro avevamo il dovere di farli sognare e ci siamo chiesti come fare. Ho detto ai ragazzi, insieme al Presidente, o in Coppa Italia, dove per un tempo eravamo ai quarti di finale, avevamo sfiorato il Papa, oppure finendo il girone di andata in testa alla classifica. Nel calcio l’esercizio più facile è vincere con i prestiti degli altri, vedevo ieri la Cremonese con Fagioli e Zanimacchia della Juve, Carnesecchi, Valzania, Vido e Okoli dell’Atalanta, Gaetano del Napoli, ma la nostra strada è creare con grande sforzo il nostro potenziale, e faccio subito l’esempio: ieri in campo c’erano Listkowski, classe ’98, Hjulmand del ’99 e tre classe 2000, Gallo, Gendrey ed Helgason. Questo Lecce resta così fino al termine, non ci sediamo con nessuno. Abbiamo deciso questo gruppo che ci sta dando tante soddisfazioni, e questo sottolinea i nostri grandi sforzi a non cedere i nostri ragazzi. Non ricordo nei miei tre campionati vinti in B, ma nemmeno nella categoria in generale, una stagione come quella che sta conducendo questo Lecce oggi… ci facciamo venire idee che partono da quella strada che ci sta portando a vedere il sole, consapevoli che arriverà la pioggia, che ti dà previsione ma non puoi sapere niente altro. E allora nel momento della pioggia noi ci prepariamo a lasciar godere i leoni da testiera, perché poi dopo il sole arriva la pioggia. Li Lasciamo godere perché dopo tanto sole è giusto. E ripeto: il mercato si può considerare chiuso mancano 5-6 giorni ma staremo attenti, potremmo approfittare di situazioni che ci offre lo stesso. Se il mercato offre qualcos’altro per migliorare, bene altrimenti questo è il nostro Lecce”.

Foto: Twitter Lecce