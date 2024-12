Corvino sul mercato di gennaio: “Una big italiana ci ha chiesto Hasa. Dorgu? Non ce ne priveremo”

Intervenuti a margine della conferenza stampa di Giampaolo, Corvino e Trinchera hanno parlato del mercato di gennaio del Lecce.

“Il mercato invernale come sapete è diverso da quello estivo. Il mercato di gennaio ha i suoi tempi e si caratterizza per le sue regole facilmente intuibili: è un mercato di riparazione. Un nome famoso che sta giocando in un altro club ripara una situazione. Chiedo però a tutti quale club può cedere a gennaio un giocatore titolare che sta facendo bene? Qualcuno può dire che con tanti soldi forse è possibile. Faccio un esempio. Tutti scrivete che il Napoli vorrebbe Dorgu, però per noi è un giocatore importante che sta giocando titolare, quindi non ce ne priviamo. A gennaio un club deve avere fantasia e capacità di intravedere chi sta facendo fatica altrove, per poi convincerlo a venire rispettando le condizioni del club. Allo stesso tempo chi vede dall’esterno l’acquisto di un giocatore che sta giocando poco può essere scettico. Ci sforzeremo e proveremo a fare il massimo, sicuramente non improvvisiamo. Abbiamo le idee chiare. Abbiamo diviso i sei ruoli in due fasce. La prima fascia è quella dove ci sarà da comprare e sono difensore centrale, esterno difensivo e esterno d’attacco. Qui andremo a prendere. Quelli che ci sono rimarranno e verranno aggiunti altri. Gli altri ruoli sono quelli in cui se c’è anche da ridurre riduciamo. Abbiamo 5 portieri e se qualcuno ci chiede possiamo cedere. Tra i portieri della prima squadra ci sono Borbei e Samooja, inoltre Penev si allena con la prima squadra per crescere. Stessa cosa per il centrocampo. Ad inizio stagione abbiamo aspettato Kaba e abbiamo creduto in Helgason. Il centrocampo adesso ha tanti giocatori e se un giovane come McJannet ci chiederà di andare a giocare vedremo di accontentarlo. Come attaccanti centrali abbiamo Krstovic, Rebic e Burnete. Qui non c’è niente da fare, neanche se ci chiederanno di essere ceduti. Siamo nel numero giusto”.

Sul mercato in entrata: “Cercheremo di fare tutto il prima possibile, anche se il mercato di gennaio ti trascina sempre agli ultimi giorni. In queste settimane abbiamo dovuto fare a meno di Kaba, Pierret, Gaspar, Banda… per una squadra che si deve salvare se non hai alternative all’altezza retrocedi. Invece abbiamo 16 punti. Sappiamo di essere in emergenza”.

Su Hasa: “Abbiamo un’operazione in dirittura di arrivo. Un club importante italiano ci ha chiesto un giocatore che non sta giocando da noi. Noi abbiamo chiesto una contropartita tecnica o altre situazioni per concretizzare. Si tratta di Hasa”.

Su Pelmard: “Quando succedono queste cose siamo intransigenti”.