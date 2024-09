Corvino sul mercato del Lecce: “Rebic un sogno. Abbiamo dato tutto”

Il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino e il direttore sportivo Trinchera, hanno indetto una conferenza stampa per fare un resoconto sul mercato del Lecce. Corvino si è mostrato soddisfatto del lavoro svolto, sottolineando il colpo Rebic, definito “un sogno”. Ha parlato poi di tutti i nuovi innesti, oltre che delle numerose cessioni realizzate.

Le parole di Corvino: “Siamo al terzo anno in Serie A e solo la quinta sessione di mercato. Ci sono squadre che fanno mercato da tanto tempo, oppure hanno la fortuna di ripartire con organici da Serie A. Per noi è solo la quinta sessione. Conoscendo la passione dei tifosi per noi diventa veramente un grande impegno il calciomercato, sentiamo grande responsabilità. È stato un grande sforzo per area tecnica e società. Con Sticchi Damiani ho creato un rapporto che è partito sognando. Rebic è un sogno, per portarlo a Lecce devi avere conoscenze importanti. Abbiamo concluso 17 cessioni, stiamo definendo la cessione di Lemmens. A volte le cessioni non dipendono solo da noi, bensì anche dalla volontà degli altri. Escluso Daka, che ha deciso di rifiutare quello che abbiamo proposto, abbiamo definito tutte le intenzioni. Lui potrebbe fare il fuori quota in Primavera. Sansone ha avuto problemi fisici, non potevamo cederlo: mi auguro possa darci una mano importante ora. Gotti ha valutato Helgason e ha avuto pensieri positivi. Il nostro pensiero non è coinciso col pensiero del suo entourage; noi abbiamo sempre considerato Helgason da Lecce, invece lui ha chiesto di essere ceduto. In una cessione però ci deve essere l’interesse di tutti. 12 movimenti in entrata, che sommati alle cessioni diventano 29 operazioni complessive. Significa fare un’operazione ogni due giorni. E vi assicuro che ogni trattativa è lunga… non è facile fare mercato quando vuoi sempre migliorare. Ce l’abbiamo fatta? Il campionato ce lo dirà. Noi abbiamo dato tutto. Abbiamo mantenuto otto titolari, ne abbiamo aggiunti dodici. Sarà il campo a dire se abbiamo migliorato o peggiorato. E a noi il campo non fa sconti”.

Foto: Instagram Lecce