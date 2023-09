Corvino su Krstovic: “Ho preso Vucinic e Jovetic dal Montenegro, non c’è due senza tre”

E’ stato un grande inizio di stagione per il Lecce di D’Aversa, che nelle prime tre gare di Serie A ha portato a casa sette punti. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il responsabile dell’area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino ha spiegato così le scelte estive del club, tra guida tecnica e mercato: “Almqvist? Ha le caratteristiche che chiedeva D’Aversa. Ha destrezza, è veloce, gioca in verticale. Abbiamo approfittato della guerra Russia-Ucraina in cui se c’è la volontà del calciatore puoi prenderlo in prestito senza fare la trattativa. Ci siamo sentiti più volte, gli ho mostrato i video del mare, di Lecce, gli ho raccontato che società siamo. Poi l’ho visto perché le pelli si toccano con le mani. Mi sono detto: ho preso Vucinic e Jovetic, dal Montenegro, non c’è due senza tre. Ha senso del gol, e mi sembra sappia farlo in più modi: di testa, in area, calciando da fuori“.

Foto: Instagram Lecce