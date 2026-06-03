Corvino: ”Report non ha fatto domande a me o mio figlio”

03/06/2026 | 14:53:52

Corvino nella conferenza stampa di questa mattina, oltre del suo addio, ha parlato dell’inchiesta della trasmissione Report: “Non ho avuto rancore verso chi ha creato certe perturbazioni. Ci sono tanti cronisti d’inchiesta in Italia, che ammiro e seguo. Io personalmente non ho avuto perdita di stima, l’ho considerata una superficialità, come può succedere a me di sbagliare un acquisto. Si sono fidati, nel fare l’inchiesta, di qualcosa che gli è stato detto. Di solito coloro che fanno queste inchieste sono persone di un livello superiore, persone coraggiose che rischiano la propria vita. Quando hanno diramato le prime notizie sul sistema calcio e sugli intrecci, hanno evidenziato con superficialità il modo in cui io e mio figlio abbiamo lavorato con i club. A me e a mio figlio non sono state fatte domande, sono state fatte al presidente Sticchi Damiani e ad altri personaggi, ma non a me e mio figlio. Questo mi ha ferito. Se mi avessero chiesto qualcosa avrei mostrato loro i fatti, che magari avrebbero fatto cambiare loro idea. Avrei dato loro dei dati per far insorgere il dubbio. A Casarano e Bologna non ho fatto intermediazioni o procure con Ramadani. Con la Fiorentina assieme a Ramadani ho fatto queste operazioni, visto che non le ho potute dire a loro, per un senso di verità le comunico oggi: Jovetic, pagato 8 milioni e venduto a 31, Ljajic pagato 6 e venduto a 15, Nastasic pagato 2,8 e veduto da 31, Milenkovic e Vlahovic pagati 5,5 e venduti insieme a 95 milioni, Fruk pagato poche centinaia migliaia di euro oggi gioca nel Rijeka e vale diversi milioni. Mentre con il Lecce: Falcone pagato 2,8 milioni con 450 mila euro di ingaggio. Berisha pagato 180 mila euro. Stulic pagato 5,5 milioni con 650 mila euro di ingaggio. Pongracic pagato 1,8 milioni e venduto a 15. Di solito se un direttore sbaglia si misurano i danni. A chi ha condotto l’inchiesta avrei dato questi dati e forse avrebbero capito meglio questa situazione”. Questo invece il commento di Sticchi Damiani: “E’ stata un’associazione del tutto fuori luogo, è stato un nulla cosmico.”

Foto: Instagram Lecce