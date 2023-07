Corvino: “Prendere una punta conclamata non è nei nostri parametri. Faremo acquisti sostenibili”

Intervenuto ai microfoni di Telerama direttamente dal ritiro del Lecce, il direttore sportivo Pantaleo Corvino ha così parlato dei temi mercato in casa giallorossi, soffermandosi sul centravanti: “Riuscire a prendere una prima punta conclamata da doppia cifra, col nome importante, che dia garanzie, non è nei nostri parametri. Sarebbe più facile per me acquistare questo tipo di calciatore, avere la disponibilità per andare sul sicuro. Dobbiamo, invece, fare un percorso al contrario. Un percorso che ci deve vedere in linea con quella che è la sostenibilità del club, sapendo di dover rischiare. Questo spero che venga capito: per noi che dobbiamo andare a scegliere i calciatori sarebbe più facile farlo avendo il portafoglio e non le idee“.

Foto: Instagram Lecce