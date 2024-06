Corvino: “Pograncic cercato da tanti club. Ha fatto bene con noi e all’Europeo”

Pantaleo Corvino, direttore dell’area tecnica del Lecce, ha parlato a Radio Kiss Kiss sul calciomercato dei salentini.

Queste le sue parole: “Sono stato il primo dirigente di Conte, convinsi suo padre a fargli il contratto a 13 anni e l’ultimo dirigente prima del suo ritiro a Lecce. Antonio è una garanzia: la frase sul portiere e l’attaccante? Avere una spina dorsale è fondamentale per una squadra”

Pongracic? “Durante la stagione ha dimostrato di essere un difensore centrale anche se giovane, molto importante e lo ha dimostrato anche ieri sera. Piace a Manna? E’ nei pensieri di tanti club, non so quanto lo voglia il Napoli ma sono sicuro, conoscendo Conte, che Pongracic non gli è sfuggito”.

