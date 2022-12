Corvino non si nasconde: “Hjulmand interessa a grandi club”

Pantaleo Corvino ha meriti importanti nei recenti traguardi raggiunti dal Lecce, considerando soprattutto i calciatori rivelazione arrivati in Puglia sotto la sua gestione. Uno di questi è Morten Hjulmand, intervenuto a Radio CRC, il d.t. dei salentini lo ha elogiato e con uno sguardo al mercato ha dichiarato: “Hjulmand? Lo pagai 170 mila euro. A volte non conta quanto paghi il calciatore, ma quanto percepisce. A volte anche prendendo un calciatore a parametro zero può avere un costo elevato per l’ingaggio. Poi quando prendi un giocatore a prezzo basso e con l’ingaggio basso, capisci che potresti aver fatto l’affare. Diciamo che quando ti trovi in certi club dove devi fare il meglio di quello che puoi, devi dare sfogo alle idee. Il Napoli interessato? Questa domanda va fatta a Cristiano Giuntoli. Quello che posso dire è che il ragazzo è attenzionato da tanti grandi club perché sta dimostrando in campo di meritarsi le attenzioni che sta avendo e credo anche quella del Napoli perché Giuntoli è molto attento e non credo sarà passato inosservato”.

foto: profilo Instagram ufficiale US Lecce