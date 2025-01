Corvino: “Karlsson è un giocatore importante. Ha un potenziale enorme da esprimere”

A margine della conferenza stampa di presentazione di Jesper Karlsson , ha parlato anche il direttore sportivo del Lecce, Pantaleo Corvino.

Queste le sue parole: “Non so in Italia quanti calciatori nuovi siano già stati presentati. Oggi 7 gennaio presentiamo il primo acquisto. Presentiamo un calciatore importante che sostituisce un altro calciatore importante ma infortunato, cioè Banda. Se dico che sostituiamo un titolare con un altro titolare è perchè ci credo. Oggi presentiamo un calciatore importantissimo. A sinistra al posto di Banda titolare è arrivato lui. A destra titolare c’è Dorgu. Sono due titolari che poche squadre possono vantare. I numeri confermano quello che sto dicendo. Dorgu ha 3 gol e non so quanti esterni in Italia hanno tre gol. Karlsson, invece, nella sua carriera oltre ad essere stato nella nazionale maggiore svedese si è imposto come titolare nell’AZ Alkmaar, dove ha giocato 124 partite siglando 46 gol e 33 assist. Io lo presento dicendo che è un esterno di piede destro che gioca a sinistra con un possesso di doti tecniche importantissime. Veloce, che vede la porta. È dotato di grandi abilità come assistman. Per chi ci chiede che ogni mercato deve dare risorse, oggi noi Lecce presentiamo un calciatore con questi numeri e queste qualità. Non ha il posto assegnato, ma sicuramente può giocarselo. Morente e Dorgu hanno dimostrato di essere una coppia importante. Pierotti sta dando un’impronta. Credo che il reparto di esterni sia completo. Gli esterni fanno parte del reparto di attacco. Come punte possiamo vantare Krstovic, Rebic e Burnete. Riuscire in poche sessioni di mercato a mettere in piedi questo attacco è stato qualcosa di importante per il club. Prima di prendere Karlsson il mister è stato il primo a dire che è il giocatore che ci serve”.

Foto: sito Lecce