Corvino: “Voglio molto bene a Vlahovic e Chiesa. Loro di meno a me, mi fanno sempre gol”

Questa sera all’Allianz Stadium Juventus e Lecce apriranno la sesta giornata di Serie A. Intervistato dal Corriere della Sera, il direttore dell’area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino ha parlato di come riesce a intravedere un talento, commentando la scelta di Krstovic e il rapporto con Chiesa e Vlahovic: “Chi mostra subito qualità importanti ha costi proibitivi. Andiamo oltre, proviamo a capire le potenzialità di un ragazzo. Intravedere è un’arte. Ha il senso del gol di Vlahovic. Ho i miei parametri. Quando osservo un ragazzo guardo la sua destrezza con la palla. La facilità con cui gli riescono le giocate. D’Aversa? Conoscevo la sua cultura del lavoro, sceglierlo è stato facile. È l’uomo giusto al posto giusto. Chiesa? Federico ce lo portarono che aveva 12 anni. Penso di essere stato importante per la sua crescita. A lui e a Dusan voglio molto bene. Loro me ne vogliono meno, ogni volta che li affronto segnano sempre“.

Foto: Instagram Lecce