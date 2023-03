Corvino: “Gli italiani costano tanto, ecco perché valuto mercati alternativi”

Il Responsabile dell’Area Tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, ha rilasciato un’intervista a La Stampa in cui ha parlato del calcio italiano e del mercato: “Penso che il calcio è fatto di cicli. E abbiamo avuto momenti migliori. Concordo ma non mi meraviglio. In Italia mancano le strutture. E’ così da sempre, ma prima sopperiva la strada e il calcio era lo sport di tutti: oggi ci sono tante discipline e non si improvvisano più partitelle nel verde o sull’asfalto. Tutte le società hanno l’obiettivo di formare calciatori per la prima squadra. La nazionalità non è determinante, ma poiché non posso competere economicamente con i grandi club batto mercati alternativi, vado nei Paesi dell’Est e del Nord Europa. Ho scovato promesse in Islanda, Norvegia, Danimarca, Irlanda, Romania, Slovacchia e Slovenia. La Juventus ha investito quasi 3 milioni su Mancini del Vicenza, Lega Pro: io non potrei mai farlo”.

Foto: Instagram Lecce