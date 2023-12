Corvino: “Faccio il calcio con pochi gettoni in tasca. Nel nostro lavoro serve intravedere”

Il direttore sportivo del Lecce Pantaleo Corvino, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport: “Faccio il calcio con pochi gettoni in tasca. Molto spesso ho sentito dire di esser stato più Davide che Golia. Nel nostro lavoro toccare la pelle con mano è la cosa fondamentale. Per quanto la tecnologia sia un supporto straordinario, non servono solo le schede, ma anche i rapporti e le conoscenze”.

Su Dorgu: “Rispecchia la filosofia del nostro lavoro. Insieme a lui c’è anche Gonzalez, che è salito dalla Primavera dopo aver collezionato 35 presenze lo scorso anno”.

Foto: Instagram Lecce