Corvino: “Esordio con Atalanta e Inter. Inizio più difficile non poteva esserci”

Pantaleo Corvino, direttore dell’area tecnica del Lecce, ha parlato dei calendari di Serie A per la prossima stagione.

Queste le sue parole rilasciate ai canali ufficiali del club: “Atalanta vincitrice dell’Europa League e Inter Campione d’Italia. Inizio in salita, più difficile di così non ci poteva capitare. Ma sarà un avvio di campionato anche molto, molto stimolante perchè la prima la giocheremo al Via del Mare davanti ai nostri tantissimi tifosi. Ci toccherà fare gli straordinari per farci trovare il più pronti possibile”.

Come accaduto lo scorso anno, il Lecce inizierà il suo cammino al Via del Mare e chiuderà la stagione in trasferta. Prima avversaria sarà l’Atalanta (18/08), mentre nell’ultima giornata (prevista per domenica 25 maggio 2025) i giallorossi saranno ospiti della Lazio all’Olimpico. Il girone di ritorno si aprirà con due trasferte consecutive a Empoli e Cagliari. Il Lecce affronterà al Via del Mare, nel girone di andata solo una delle tre neo promosse (il Parma alla 5ª), mentre Venezia e Como arriveranno al Via del Mare rispettivamente alla 12ª e alla 14ª di ritorno. Nel corso della stagione sono previste quattro soste per le gare nazionali di cui tre nel girone di andata e una in quello di ritorno (8/09 – 13/10 – 17/11 – 23/03). Uno solo sarà il turno infrasettimanale in programma alla 10ª di andata (30/10) con i giallorossi che affronteranno al Via del Mare l’Hellas Verona.

