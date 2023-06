Corvino: “Equilibrio finanziario e risultati, ho mantenuto le promesse. Spesi 23 milioni per la prima squadra”

Intervenuto in conferenza stampa dallo stadio Via del Mare, il direttore tecnico del Lecce, Pantaleo Corvino, ha così parlato ripercorrendo la sua avventura in giallorosso: “Sono stato chiamato dal Presidente 2 anni e 10 mesi fa, mi hanno preso per mano tutti, lui in prima linea insieme ai soci, ringrazio la società per avermi riportato qui, nel mio territorio. Nel primo ciclo ero solo, mi ha chiesto il Presidente di raggiungere come primo obiettivo, il riequilibrio finanziario. Come secondo obiettivo, poter raggiungere possibilmente qualche obiettivo sportivo. Allora in quei momenti ho detto da figlio di questo territorio, di un percorso che è quasi l’ultimo volo per me, sono andato oltre e il giorno della presentazione ho riportato il pensiero che avevo dentro di me, torno non solo per riequilibrare l’aspetto finanziario, ma sono qui anche per portare il mio Lecce dove l’ho lasciato e per portare la Primavera dove l’ho lasciata. Ricominciavo dalla Serie B. Avevo promesso a me stesso e al popolo salentino che l’avrei riportato in serie A. È così è stato. Ho trovato la Primavera in A2 è stata portata in A1. L’ho lasciata in A e Campione d’Italia e lì l ho riportata. Il Lecce ha solo due persone che fanno scouting, uno per la prima squadra e uno per la Primavera. Stop”.

Poi ha proseguito: “Il resto è figlio di conoscenze esperienze e non aggiungo altro. 23 milioni sono stati spesi, complessivamente tra monte ingaggi procure e cartellini. 3.8 milioni sono state le entrate. De Sanctis ha detto di aver speso per la Salernitana 41 milioni tra cartellini commissioni e prestiti più 47 milioni di monte ingaggi. Dobbiamo per forza confrontarci con altre altre e questi sono i numeri. 23 milioni sono stati spesi, complessivamente tra monte ingaggi procure e cartellini. 3.8 milioni sono state le entrate. De Sanctis ha detto di aver speso per la Salernitana 41 milioni tra cartellini commissioni e prestiti più 47 milioni di monte ingaggi. Dobbiamo per forza confrontarci con altre altre e questi sono i numeri. Se stiamo tutti uniti possiamo fare altre sfide. Possiamo arrivare dove altri pensano che con le nostre risorse non potremmo arrivare. Se cerchiamo il colpevole difronte alle difficoltà, non arriviamo da nessuna parte. Più hai risorse meno rischio c’è di sbagliare è normale. Ora qui Devo continuare ancora l’opera del risanamento finanziario, stiamo cominciando a risanarlo e lo stiamo facendo raggiungendo anche gli obiettivi”.

