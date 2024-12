Corvino: “Dorgu? Un calciatore del genere ha estimatori, ma resta qua e poi in estate se ne parlerà”

Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Il dirigente dei salentini ha sottolineato come l’obiettivo principale della stagione sia la permanenza in Serie A: “Essere di nuovo qui è la nostra missione. Chiamatelo miracolo, se vi piace”.Corvino si è poi soffermato sulla situazione di Patrick Dorgu, definendolo un elemento chiave per la squadra guidata da Marco Giampaolo.

“Dorgu è un potenziale campione. Corregga: è un campione. Esterno basso o alto, corre per tre e vede la porta, ha un motore che manca a chiunque altro. Un calciatore del genere ha estimatori, ci mancherebbe, e per lui certo che ce ne sono tanti, anche all’estero. Ma Dorgu resta qua e poi in estate se ne parlerà, perché il suo destino è indirizzato, il futuro gli appartiene”.

Foto: instagram Lecce