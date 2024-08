Corvino: “Difficile trovare difensori centrali e attaccanti. Pochi giocatori bravi”

Pantaleo Corvino, direttore dell’area tecnica del Lecce, ha parlato in conferenza stampa in merito al calciomercato dei salentini.

Queste le sue parole: “Abbiamo completato un reparto molto competitivo, con sostanza, muscoli e fisicità. In ogni sessione di mercato proviamo sempre a crescere. Lo scorso anno avevamo carenze nel gioco aereo, migliorate con Pierret e Gaspar. Adesso manca qualcosa di completamento. Si tratta di trovare un vice Krstovic, un vice Baschirotto e Gaspar. Cercare difensori è difficile”.

Come mai ci sono difficoltà nel trovare difensori centrali e centravanti? “Sicuramente è diminuito il numero dei calciatori bravi/bravissimi. Poi è aumentato un altro aspetto: le pretendenti a cercare i calciatori bravi. Prima c’erano si aspettava fino all’ultimo giorno per venire in Italia. Ora il mercato si è allargato e non c’è più questa aspirazione. Si è allargato il mercato ed è diminuita la qualità dei calciatori. Quello più bravo lo prende chi ha più moneta”.

McJannet farà parte del progetto tecnico? “Abbiamo il nostro modo di pensare. Due anni fa avevamo Gonzalez all’esordio, l’anno scorso Berisha e Dorgu. Quest’anno abbiamo McJannet, può essere… è questo il nostro modo di vedere le cose. Abbiamo preso Delle Monache dicendogli che non farà una presenza in prima squadra, lo dissi anche a Vlahovic”.

