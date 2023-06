Corvino: “Coppitelli resta alla guida della Primavera. Critiche per tanti stranieri? Il problema della Nazionale non è colpa del Lecce”

Pantaleo Corvino, responsabile tecnico del Lecce, ha parlato in conferenza stampa, dopo il rinnovo del suo incarico in Salento.

Queste le sue parole: “Quest’anno, sotto la mia responsabilità, ci sarà anche l’Under 18 e non solo la Primavera, per la quale annuncio ufficialmente la riconferma di mister Coppitelli e di Schipa per l’U18. Proseguiamo con il rinnovo annuale per tutti gli allenatori, è questa la nostra linea guida”.

Sulla Primavera: “C’è stata, secondo me, buona fede e per alcuni no. C’è stata una narrazione sbagliata per quello che noi facciamo e di come lo facciamo, ecco perché certi argomenti non devono essere insensibili anche a livello nazionale. Ho trovato molto ingiusto il perché ai club viene chiesto di non avere debiti, ma poi si critica una società che ha fatto un lavoro di riequilibrio finanziario. Si fanno le riforme a livello nazionale perché la Primavera del Lecce è piena di stranieri: se pensano che noi dobbiamo solo partecipare con le risorse obbligatorio che è costretto ad avere, allora si sbaglia. Qui c’è una società e un responsabile che queste cose cercano di non portarle avanti. Siamo figli di questo territorio, il Salento quando usciamo fuori vogliamo metterlo in evidenza per come facciamo le cose e per come non le facciamo, ma noi non vogliamo partecipare perché obbligato a subire: noi vogliamo giocarcela con le armi degli altri. Il problema della Nazionale non dipendono dalla Primavera del Lecce, la riforma va fatta per le prime squadre”.

Foto: twitter Lecce