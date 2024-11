Corvino: “Certe decisioni prese per dovere verso la piazza, la rotta è più importante dei risultati immediati”

Il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino, insieme al presidente Saverio Sticchi Damiani e al direttore sportivo Stefano Trinchera, è intervenuto in conferenza stampa per presentare Marco Giampaolo come nuovo allenatore del Lecce. Giampaolo assumerà ufficialmente l’incarico nella giornata di oggi, subentrando a Luca Gotti.

Di seguito le parole di Corvino:

“Sentiamo il dovere verso la piazza di prendere certe decisioni, perché se dovessimo pensare solo a noi certe decisioni non le prenderemmo. Delle volte è giusto essere giudicati e per questo motivo abbiamo preso delle decisioni, che non sono figlie dei risultati, ma sono figlie di altri valori e concetti che sono importanti come i risultati, per questo era giusto cambiare. Non lo abbiamo fatto quando abbiamo perso sei partite di seguito con altri allenatori, perché la rotta era condivisa. Abbiamo agito nell’interesse della piazza e oggi siamo qui tutti insieme per presentare il nuovo timoniere, il nuovo capo ciurma, il nostro allenatore che ci deve ripotare sulla giusta rotta, non sarà facile, sono onesto e sincero e dico sempre quello che penso e quando si cambia non è certo che si riesce a raggiungere l’obiettivo. La rotta è più importante dei risultati immediati e spero che Giampaolo possa riuscirci”.

