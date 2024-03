Corte Sportiva d’Appello, Simone Inzaghi e Acerbi sanzionati con un’ammenda dopo i fatti dell’Olimpico

Ammende, rispettivamente, di 3.500 e di 5.000 euro per Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, e Francesco Acerbi, difensore nerazzurro. A deciderlo è stata poco fa la Corte Sportiva d’Appello a seguito degli accordi di patteggiamento raggiunti con le parti. Nel match dell’Olimpico contro la Roma dello scorso 10 febbraio, vinto in rimonta dai meneghini, l’allenatore, nell’occasione in tribuna a causa squalifica, aveva telefonato all’intervallo al team manager dell’Inter per motivare la squadra. Dall’altro lato difensore nerazzurro aveva rivolto un gesto volgare all’indirizzo della tifoseria romanista. Sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva, anche la società con una multa da 8.500 euro.

Foto: sito Inter