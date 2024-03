Corte Sportiva d’Appello, ridotta a una sola giornata la squalifica di Guendouzi

Dopo il ricorso presentato dalla Lazio contro la decisione del Giudice Sportivo di squalificare per due turni il centrocampista Matteo Guendouzi a causa dell’espulsione rimediata nel match contro il Milan di due settimane fa, è arriva la decisione definitiva in merito da parte della Corte Sportiva d’Appello. Ebbene la squalifica è stata ridotta da due ad una sola giornata con ammenda da 10mila euro. Un turno di stop è stato già scontato all’ultima. Guendouzi sarà così a disposizione di mister Martusciello per Frosinone-Lazio di sabato.

Foto: Twitter S.S. Lazio