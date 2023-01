Corte Federale d’Appello, confermate le richieste di aprile per gli altri club coinvolti nel processo plusvalenze

In corso l’udienza presso la Corte Federale d’Appello della FIGC per l’eventuale riapertura del processo plusvalenze e per decretare le sanzioni definitive per i club e i dirigenti coinvolti. Non solo Juventus, ma anche altre squadre: ulteriori otto compagini – oltre quella bianconera – e ben oltre quaranta addetti ai lavori. Confermate le sanzioni richieste ad aprile: 195mila euro per la Sampdoria, 42mila euro per l’Empoli, 320mila euro per il Genoa, 338mila euro per il Parma, 90mila per il Pisa, 125mila per il Pescara , 23mila per la Pro Vercelli e 8 mila per il Novara. Per i dirigenti: 12 mesi per Massimo Ferrero, 8 mesi e 20 giorni a Ienca per la Sampdoria; 11 mesi e 15 giorni per Corsi dell’Empoli; 6 mesi e 10 giorni per Preziosi, 10 mesi e 15 giorni per Zarbano del Genoa.

Foto: sito ufficiale FIGC