Corte d’Appello Federale, parzialmente accolto il ricorso della Reggina: restituiti 2 punti ai calabresi

La Corte d’Appello Federale ha parzialmente accolto il ricorso della Reggina sui 7 punti di penalizzazione comminati per i mancati pagamenti di febbraio e marzo, riconoscendo il percorso legale e leale del club amaranto. Quindi, nessuna esclusione dal campionato, niente 7 punti per gli inadempimenti di marzo ma 4, ora tra febbraio e marzo sono 5 in totale. Probabilmente i 2 punti tolti si riferiscono alle recidive, ma la Reggina aspetta di leggere le motivazioni in modo da organizzare l’eventuale ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Una decisione che la decisione amaranto prenderà nelle prossime ore dopo attente riflessioni. Con questi 2 punti la Reggina sale a quota 47, proprio in ottava posizione, scavalcando Pisa, Venezia e Ascoli, a un punto dal Palermo settimo.

Foto: logo Reggina