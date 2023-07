Corsi: “Vorremmo tenere Baldanzi. Parisi? Sarei contento se arrivasse un grande club”

A margine del premio Fair Play Menarini, il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha così parlato ai media presenti, partendo da Tommaso Baldanzi: “Noi sappiamo che è un ragazzo stimato da molti club e ce lo racconta anche il procuratore, poi quello che succederà non lo sappiamo. Vorremmo tenerlo, è al 70/80% delle sue potenzialità, ci ha aiutato lo scorso anno ed il prossimo potrebbe farlo ancora di più”.

Poi ha proseguito su Fabiano Parisi: “Ora tutti aspettano che noi venderemo Parisi… Lui è al 90% della sua maturazione, ha ancora margini ma se viene una squadra importante è giusto prenderla in considerazione. È un 2000, ha 3 anni di contratto, io sarei contento se arrivasse un grande club, noi viviamo di queste soddisfazioni. I distacchi sono tutti difficili, ci sono abituato e ad Empoli si sa che può succedere. Ma il dispiacere c’è sempre, dietro all’atleta c’è anche la persona. Per noi non sono solo atleti”.

Infine, su Vicario: “L’Inter mi ha chiamato fino all’ultimo giorno disponibile, ma avevamo già ricevuto i documenti e da persone così corrette mi hanno chiesto a che punto eravamo. Hanno avuto il dispiacere per la cosa che è andata in quella direzione, mi hanno detto di fare il mio anche perché loro avevano bisogno ancora di un po’ di giorni”.

Foto: sito ufficiale Empoli