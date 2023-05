Corsi: “Vicario e Parisi sono pronti per una big. In caso di offerte importanti non li tratterremo”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato al Messaggero di calciomercato e sul futuro degli elementi più importanti della rosa.

Queste le sue parole: “Mercato? Con profili come Vicario o Parisi non possiamo fare molto, sono pronti per una big. Loro ormai sono completi e possono ambire a una squadra importante. Avranno di sicuro il loro mercato. In caso di offerte importanti non li tratterremo”.

Foto: sito Empoli