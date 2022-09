Corsi: “Vicario è meritatamente in Nazionale. Lazio? C’era stato un contatto, ma non è arrivato l’affondo”

Intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato della convocazione in Nazionale di Guglielmo Vicario: “È meritatamente il terzo portiere della nazionale, per noi e per lui la convocazione rappresenta il riconoscimento e l’apprezzamento migliore”. Infine, è tornato a parlare dell’interessamento di questa estate della Lazio: “Con la Lazio c’era stato un contatto, una telefonata, dopo la quale mi aspettavo un affondo successivo che però non è mai avvenuto perché hanno virato su Maximiano e Provedel che noi conosciamo bene, veramente un ottimo portiere anche lui giustamente chiamato da Mancini”.

Foto: Twitter Empoli