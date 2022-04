Corsi: “Tutti erano mortificati per come ha vinto la Fiorentina, anche Barone”

Una sconfitta, quella patita ieri dal suo Empoli contro la Fiorentina, che non è andata giù a Fabrizio Corsi, presidente degli Azzurri, com’è percepibile dalle sue dichiarazioni rilasicate ai microfoni di Radio Sportiva: “Vorremmo chiudere l’argomento oggi, anche perché c’è da pensare alla prossima gara. Quello che è stato è stato e chi di dovere ha visto. Rocchi? Mi ha detto che l’errore principale lo ha fatto Maresca, non si può chiamare al Var per uno scontro di gioco. Mi riferisco – riprende violanews.com – al gol annullato per il contatto tra Pinamonti e Terracciano. Ciò che conta, in quel caso, è la volontà di Terracciano di colpire la palla. Inoltre il portiere viola colpisce anche Pinamonti, quindi se Di Francesco non avesse segnato sarebbe stato rigore. La riprova di quanto dico sta nel fatto che nessun giocatore della Fiorentina ha protestato dopo che la palla era entrata in rete, neanche Terracciano.

L’espulsione di Luperto? Sia lui che Gonzalez cercano il contatto ma il fallo è stato invertito perché appena viene toccato si tuffa in avanti. Qualche vecchio arbitro l’avrebbe ammonito per simulazione. Sarebbe servita ‘sensibilità’, è la miglior parola da usare. Ieri, tranne il tiro di Biraghi, le uniche due occasioni le ha create l’Empoli. Cosa devo dire alla mia squadra? La Fiorentina ha cercato fin dalle prime di battute di perdere tempo. Hanno pensato ‘non andiamo ai ritmi dell’Empoli altrimenti ci schiantano’. Tutti allo stadio erano mortificati per come ha vinto la Fiorentina, anche Joe Barone“.

Foto: sito ufficiale Empoli