Corsi su Spalletti: “Lui insegna e lavora nello specifico”

Intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha parlato così di Luciano Spalletti, tecnico da lui scelto per guidare l’Empoli già nel 1995. Ecco le sue parole:

“Avevo visto la sua intelligenza, nettamente superiore alla media, e la curiosità di studiare gli allenatori più importanti. Lui l’uomo giusto per l’Italia perchè ha una passione viscerale per questo mestiere, predisposizione alle gestione delle risorse umane e una conoscenza del calcio molto approfondita. Lui non allena i giornalisti o i dirigenti, anche se sarebbe in grado di allenare tutti: lui insegna, lavora nello specifico, a differenza di tanti allenatori che definisco tromboni, perché suonano molto la tromba e allenano poco. Anche se nei cinque giorni che ha per preparare una partita, non può trasmettere alla squadra tutto quello che sa. Mi aspetto una squadra ordinata, e con una sua identità. Con gente che lui porterà a rendere al massimo. In prospettiva abbiamo anche ottimi giovani, ma ora c’è l’urgenza di questi due risultati, con Macedonia e Ucraina: molto passa di lì, per tutti“.

Foto: Sito Empoli