Corsi: “Spalletti è partito da qui. De Laurentiis? Alle volte mi rimprovera per gli allenatori”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport: “Spalletti? Partii tutto da qui, l’Empoli e la sua carriera da allenatore. Prima da giocatore poi in panchina è stato il primo artefice della cavalcata dalla C alla A. Di recente non l’ho sentito, ma sicuramente lo saluterò dopo la partita. De Laurentiis? Nell’ultima telefonata mi ha dato del Proust per farmi un complimento. Ogni tanto lo sento e mi rimbrotta per qualche scelta e per gli allenatori“.

Foto: sito ufficiale Empoli