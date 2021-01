Corsi: “Proveremo a fare lo sgambetto al Napoli ma l’obiettivo è battere la Salernitana”

Intervistato da Radio Punto Nuovo, il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato in vista della sfida di Coppa Italia al San Paolo contro il Napoli.

Queste le parole del presidente dei toscani: “Si va a Napoli per fare bella figura, poi i ragazzi sognano di battere il Napoli ed è giusto che ci credano, anche se sappiamo che pura fantasia, ma nel calcio mai dire mai. Sono ragazzi. Io sogno di battere la Salernitana domenica prossima. In formazione sperimentale? Credo che per la maggior parte giocheranno quelli che giocano meno. Ricci e Parisi? Io non so mica quale sarà la formazione, ma le idee deve avercele l’allenatore. Posso immaginare solo le sue idee, ma le tirerà fuori mercoledì prima della partita”.

Foto: Sito Empoli