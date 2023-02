Corsi: “Parisi alla Fiorentina? Non eravamo pronti. Avremmo dato un segnale negativo al nostro gruppo”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato a Radio Toscana, soffermandosi anche su Parisi, cercato in passato dalla Fiorentina.

Queste le sue parole: “Parisi? Un interessamento sul finale di mercato l’anno scorso c’è stato, ma noi non eravamo pronti, il segnale sarebbe stato estremamente negativo per il nostro gruppo e l’argomento si è interrotto. Ora mettiamo al sicuro la stagione, poi penseremo al futuro. Se avessi le risorse di Commisso? Farei tanta confusione… Ricci lo abbiamo venduto a 9 milioni e secondo me ne vale 30, lui, Asllani e Viti li abbiamo ceduti e non sono ancora completi nella loro crescita. Ora vedo Baldanzi e Fazzini come ragazzi di grande prospettiva, ma ancora al 70% delle potenzialità anche fisiche”.

Su Zanetti: “Non sono sorpreso, ma non abbasso la guardia perché in passato abbiamo fatto gironi di ritorno molto scadenti, il calcio cambia in poco tempo. Per noi l’importante è affrontare gli avversari con applicazione e concentrazione, e in questa settimana ci siamo preparati nella maniera migliore, dopo un pareggio, con lo Spezia, che per come si erano messe le cose è un grande risultato”.

Foto: sito Empoli