Corsi: “Oggi grande dose di fortuna, ma non meritavamo di perdere. Andreazzoli è un maestro di calcio”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di DAZN: “Gli elogi di Spalletti alla nostra società? Luciano ha innescato la nostra cavalcata ed è poi diventato uno degli allenatori più importanti del nostro campionato. Siamo la squadra con più italiani del campionato e abbiamo fatto esordire più giocatori. Per la nostra dimensione, ci può capitare anche di retrocedere.

Abbiamo spesso giocato bene eppure per mesi non abbiamo vinto. Nel girone di andata alcune partite hanno girato dal verso giusto, mentre nel girone di ritorno no. Ecco, quella odierna può rientrare nella prima categoria. Detto ciò, abbiamo disputato un grande primo tempo e la rimonta ha probabilmente reso giustizia a ciò.

Nel girone di ritorno abbiamo sbagliato con Sassuolo e Udinese, mentre per il resto a questi ragazzi non è possibile rimproverare nulla. Probabilmente oggi c’è stata una grande dose di fortuna, ma perdere non ci stava. Andreazzoli è un maestro di calcio, l’espressione di gioco è la conseguenza, credo che si possa aspirare a continuare con lui. Faremo delle valutazioni insieme a lui rispetto alla squadra, perché dovremo essere in sintonia dato che ripartiremo con una squadra abbastanta rinnovata. Ora non voglio andare oltre, godiamoci la vittoria. Abbiamo sofferto, più di tutti il mister e lo staff, ma anche il sottoscritto“.

Foto: sito ufficiale Empoli