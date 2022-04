Corsi: “La vittoria col Napoli è storia. Vorrei l’obbligo di cinque italiani in campo per squadra”

All’indomani della vittoria dell’Empoli contro il Napoli, la prima del 2022, il presidente degli azzurri Fabrizio Corsi è intervenuto a Rai Gr Parlamento. Queste le sue dichiarazioni “La vittoria di ieri è una grande emozione, è una partita storica così come tante altre che abbiamo giocato negli ultimi 20 anni. Ci aspettavamo di uscire rafforzati dalla prestazione ieri, ma l’allenatore è stato così bravo a tal punto da convincerci che potevamo farcela. Una rimonta del genere ci è già successa, ma ancora non abbiamo acquisito la salvezza: manca poco. Dipende anche dai risultati delle altre, non abbassiamo la guardia. Pinamonti? Le qualità le ha sempre avute, quest’anno ha trovato continuità ma ha ancora margine perché è un ragazzo di 22 anni. Per noi è fondamentale visto che acquistiamo dei prospetti da altre squadre e ci concentriamo su cosa si può migliorare. Ritengo che Andrea possa diventare un giocatore importante. Il mio sogno? Che si obbligasse ogni società a giocare con 5 giocatori italiani. Altrimenti non possiamo lamentarci che i risultati non arrivano con la nazionale“.

FOTO: Sito Empoli