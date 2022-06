Corsi: “In rosa abbiamo calciatori ambiti, ci sarà qualche cessione e inseriremo elementi dalle giovanili”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha anticipato quale sarà la strategia del club toscano. Ecco quanto dichiarato al quotidiano “La Nazione“: “Uno o due elementi saranno sicuramente ceduti, ci saranno altrettanti innesti in prima squadra dalle giovanili, poi occorre anche capire come si evolverà il mercato. Non è un mistero che in rosa ci siano dei calciatori ambiti. Con il ricavato possiamo reinvestire per costruire una squadra competitiva. L’ultima stagione è stata conclusa con dieci prestiti, spero in qualcosa di diverso. Il discorso legato allo stadio è in fase di valutazione. Sono cifre importanti, al momento spaventose, si tratta di un investimento immobiliare non è esattamente il nostro mestiere“.

Foto: sito ufficiale Empoli