Corsi: “Empoli squadra molto giovane. Stessi punti della Juve? Quello che sembra oro oggi diventa cartone tra 2 mesi”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Stessi punti della Juve? Conosco bene il calcio, quello che sembra oro oggi diventa cartone tra 2 mesi. Mi preoccupa che si sta enfatizzando che siamo partiti bene. Mi piace sottolineare che con il gioco viene meglio valorizzare i nostri calciatori, il nostro settore giovanile. Se giocano un 2002 o un 2003 per noi è fondamentale, bisogna mettere in condizione nello sviluppo di gioco. Molti dei nostri calciatori si devono completare. Non è come prima, quando andavi alla Juve, stavi con i campioni e ti completi. Lotta scudetto? Napoli e Milan hanno qualcosa in più, l’Inter arriva anche se non è appariscente. Sarà decisivo arrivare a gennaio e capire come inciderà la Coppa d’Africa. Plusvalenze? Come si fa a giudicare il valore di un giocatore? Se me lo chiede il Bologna ha un valore, se me lo chiede la Juve ne ha un altro”.

FOTO: Sito Empoli