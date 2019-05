Corsi: “Di Lorenzo? Contatti giornalieri tra Accardi e Giuntoli. Su Bennacer e Traorè…”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato a Radio Kiss Kiss affrontando diversi temi legati al mercato dei toscani: “Di Lorenzo? C’è un interessamento del Napoli, dei contatti giornalieri tra Giuntoli e Accardi. L’operazione può indirizzarsi verso la buona riuscita. Nel calcio, tuttavia, nulla è scritto. Per quanto riguarda Bennacer e Traorè, ci sono delle società estere che prima della fine del campionato hanno mandato degli intermediari per dirci che arriveranno delle offerte importanti. Per entrambi c’è un interesse in tutta l’Europa. Stamattina mi è stato comunicato che nei prossimi giorni arriverà un’offerta di una squadra tedesca…”.

Foto: sito ufficiale Empoli