Corsi: “Baldanzi alla Roma? E’ stata una opportunità per noi e per lui. Sull’interesse a gennaio per Nzola…”

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del derby toscano di domenica contro la Fiorentina e tanto altro. Questi, in particolare, alcuni retroscena legati all’ultima finestra di mercato:

Sull’approdo di Baldanzi alla Roma: “E’ stata una opportunità per noi e per lui. Ogni volta che trattengo un ragazzo per più tempo rispetto a quanto dovrei faccio sempre il male di tutti. Ci mancherà, ma cercheremo di andare avanti. La Fiorentina era su di lui? Joe mi ha telefonato per capire la situazione, ma non so se possiamo definirlo interesse. Io sono contento del rapporto che ho con la società viola.”

Sull’interesse a gennaio per Nzola: “Io lo reputo un ottimo giocatore, forte, che forse non è in grado di vestire la maglia della Fiorentina”.

Su Parisi, terzino ceduto in estate alla Fiorentina: “Lo seguiamo sempre. A Natale era un beniamino di Firenze, poi ha giocato a destra e ha avuto prestazioni deludenti. Spero che questo sia un passaggio che lo porti a completarsi. Firenze è un ambiente difficile per un calciatore e per lui deve essere uno stimolo importante.”

Su Zurkowski, centrocampista tornato a Empoli a gennaio: “Siamo contenti di lui e non abbiamo mai avuto dubbi sulle sue potenzialità. Poteva venire prima, ma adesso è qui con noi e ne sono contento.”

Foto: sito Empoli