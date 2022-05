Corsi annuncia: “Riscatteremo Vicario. Se me lo chiedesse Lotito? Sarei quasi contento”

Il presidente dell’Empoli Corsi ha parlato ai microfoni di Radio incontro Olympia in merito al riscatto di Vicario, annunciando la volontà degli azzurri di esercitare la clausola. Queste le sue parole: “Vicario è stato il miglior portiere del campionato che si è appena concluso insieme a Maignan. Noi lo riscatteremo dal Cagliari onorando l’accordo previsto, successivamente valuteremo la sua situazione. L’Empoli cederà uno o due giocatori che non potrà trattenere, perché hanno richieste dall’Italia e dall’estero da club che disputeranno competizioni internazionali, tutti gli altri resteranno per crescere e migliorare insieme. Se il mio amico Lotito me lo chiedesse con un’offerta giusta, sarei quasi contento… La Lazio a quel punto sarebbe in prima fila, a patto che venga riconosciuto il nostro lavoro e soprattutto il reale valore di questo ragazzo”.

FOTO: Sito Empoli